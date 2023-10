Mint arról már beszámoltunk, a ház lakói, Bandula-Zámboly Viktória és férje már évek óta készítenek az otthonuk elé halloweeni dekorációt. A házaspár évekig Kanadában élt, ahol hagyománya van az ilyen jellegű díszítésnek. Amikor hazaköltöztek, hozták magukkal a kis „rémségeiket” is. Úgy voltak vele, mindegy, hogy ki mit mond, miért ne díszítsék fel a házukat. Így is lett. A dekorációt a tapasztalatuk szerint senki nem bántja. Sőt, látták, amint a járókelők visszarakták a kapura az „elkóborolt” pókokat, megigazították a boszorkány szélfútta kalapját. Sokan járnak oda fényképezkedni és szelfizni is, vagy csak napról napra nézelődni, hogy rácsodálkozzanak, milyen újdonság került ki az utcára. A ház lakói ugyanis halloween előtt napról napra fejlesztették a rémségesen jópofa dekorációt.