Mindenben hatott rám Kató néni. Egyszer kitiltott az órákról, mert az egyik fiú, aki felénk lakott, hazakísért, de aztán szólt, hogy mégiscsak menjek. Komoly illemtantanár volt, ami most is kellene, de ma nem veszik annyira komolyan az embert. Ma is megállná a helyét, kicsi tanítványai is voltak, balettot is tanított, univerzális volt