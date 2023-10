A tervezett két előadás helyett további két estén is fellépett a finn fővárosba a Szegedi Kortárs Balett. A társulat arról tájékoztatta a Délmagyarországot, hogy a művészek visszatérve Szegedre a Lánglelkű címet viselő produkciójukra készülnek, amelyet novemberben láthat a közönség.

A kezdetben meghirdetett két előadásra olyan gyorsan elkeltek a jegyek, hogy Didier Durieux turnémenedzser javaslatára még két estén át műsorra tűzték Juronics Tamás koreográfiáját, a Carmina Buranat. A Savoy Teatteri-ben állva tapsolva ünnepelt a közönség.

Finnországban hasonlóan versenyeznek a közönség figyelméért, mint itthon, ezért az ottaniak elmondása szerint szokatlan volt, hogy ilyen tempóban fogytak el a jegyek egy számukra még ismeretlen társulat előadására

– tájékoztatott Echéry-Pataki András, a társulat igazgatója. Megjegyezte, a visszafogottságukról is híres finnek körében az is ritkaságnak számít, hogy ilyen intenzitással fejezzék ki tetszésüket a nézők. A táncművészeknek lehetőségük nyílt megismerkedni a helyi nevezetességekkel, belekóstolni a finnek kulináris kínálataiba.

– Sok-sok évvel ezelőtt két turnénk is volt Finnországban, de Helsinkit most első alkalommal fedezte fel a társulat. 2022 őszén jártunk a balti országokban és visszavágytunk az északi hangulatba – mondta az igazgató. Prominens vendégek is megtekintették a szegediek előadását, köztük Alexander Stubb, egykori finn miniszterelnök, Breuer Klára nagykövet és a Liszt Intézet vezetője. Kovács-Sárközi Helga meghívására Echéry-Pataki András a nagykövet társaságában ellátogatott a Liszt Intézetbe és megbeszélést folytatott a Szegedi Kortárs Balett további fellépési lehetőségeiről.

Ahogy megírtuk, már az idei évadot is külföldi turnéval indította a társulat, Spanyolországban elsőként Murciában, majd Mallorcán léptek fel. De télen is folytatják külföldi vendégszerepléseiket, a mostani finn vendégszerepelés után a tervek szerint az év végén több belga várost érintő turnéra indulnak.

A művészek most az idei évad legújabb produkciójára készülnek, a Lánglelkű című előadás a Petőfi 200 eseménysorozat részeként november 10-én debütál a Szegedi Nemzeti Színházban.