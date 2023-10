Erdélyből származom, egyébként itt, Hódmezővásárhelyen az idősek otthonában dolgozom. Hat éve költöztünk ide, előtte tanyán éltünk a párommal. Nekem a kertészkedés a hobbim, imádom a vele járó teendőket. Ez jelenti a kikapcsolódást

– mondta az asszony, aki ottjártunkkor éppen „ősziesíteni” kezdte a közösségi kertet. Lassan felszedi és beviszi a lépcsőházba a nem fagyálló virágokat és már hozzálátott az árvácskák ültetéséhez is, hogy télen is pompázzon a kert.

Van, hogy elfog a honvágy, a szívem visszahúz a szülőföldemre. Hogy ezt enyhítsem, erre is jó a kertészkedés. A díszítőelemeket, a kis figurákat, lámpákat is főként otthon, Erdélyben vásároltam, hogy legyen egy kicsit az „otthoniból” „itthon” is

– említette meg az asszony, akivel körbejártuk a kis kertet. Itt minden az ő keze munkája, a növényeket is saját pénzből vásárolta.

– Járom a piacokat, a kertészeteket, évelő és árnyéktűrő növényeket keresek, hiszen itt több fánk is van. A császárfákat például a párom ültette még 4 évvel ezelőtt, ma már 5 méteres is van közöttük. Nagyon szeretem a pampafüveket, több színben is vannak. De látható itt elefántfül is. Tavasszal vettem egy banánfát, szépen megerősödött, jövő tavasszal azt is kiültetem. Vannak napvirágjaim, madársóska, nyuszifül, Kossuth-csillag, muskátlik, bromélia, mocsári hibiszkuszok és még sok minden más, amiknek nem tudom a nevét – sorolta Irma asszony.