Nagyon időszerű volt már, hogy megújuljon az állandó kiállításunk. A Magyar Géniusz Program kínált olyan lehetőséget most, ami lehetővé teszi a teljes megújulást

–mondta érdeklődésünkre Gyöngyössy Orsolya, a múzeum igazgatóhelyettese. A program ráadásul kiterjed az érintett termek helyrehozatalára és infrastrukturális fejlesztésre is, így például szükségszerű mosdóbővítés is zajlott az intézményben.

A teljes összeget megpályázták, és egy igen nagy munkába vágtak bele a csongrádi muzeológusok. Azért nagy kihívás mindannyiuk számára, mert ez a fiatal szakembergárda első nagy projektje.

Ennek okán a szegedi egyetem több tanszékétől és tapasztalt muzeológusoktól is kapunk segítséget, hogy az új kiállítás megállja a helyét, megfeleljen a csongrádiak igényeinek is

– magyarázta Orsolya.

A Magyar Géniusz Program lokálisan támogatja tehetségek bemutatását, Kálmán Áron személyében a Tari-múzeum rátalált egy csongrádi grafikusra, akit a látványtervek megalkotására kértek fel.

Fiatal kora ellenére maradéktalanul elégedettek vagyunk Áronnal, gördülékenyen tudunk együttműködni

– jellemezte az igazgatóhelyettes a közös munkát.

Sok olyan tárgyat is elhelyeznek a tárlaton, amelyek eddig nem kerülhetett a látogatók elé. Különlegességként említette, hogy kikölcsönzik az Iparművészeti Múzeumból az 1903-ban oda felkerült míves faragású helyi céhbehívó táblákat, amelyek éppen 120 év elteltével kerülnek vissza Csongrádra. Eredeti Kossuth-leveleket sem láthattak eddig a múzeum vendégei, hasonlóképpen újdonság lesz, hogy az avar kori földvár, azaz a Feketevár kutatásának eredményeit is be tudják majd mutatni.

Minden szempontból 21. századi kiállítás várja jövő év elejétől a látogatókat, hangsúlyt fektetnek a gyerekközönségre, interaktív elemekkel egészítik ki a látnivalót, ez ma már alapvető – fejtette ki az igazgatóhelyettes. Már gyártják a digitális tartalmakat, illetve folyamatosan életben tartják a kapcsolatot a lakossággal a közösségi oldalukon. Ott rendszeresen segítségüket kérik helytörténeti kérdésekben, amelyekhez nincs kutatási anyaguk.