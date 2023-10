A könyvtár földszinti fogadóterében és első emeletén összesen 14 tablóval várja a látogatókat A szabadságról című vándorkiállítás, amely Kertész Imre életét, irodalmi munkásságát és gondolatait mu­­tatja be.

A kiállítás hétfőn nyílt meg, Szabó Zoltán Ferenc polgármester ajánlotta a közönség figyelmébe. A 2002-ben irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Kertész Imre az ötvenes években még gyári munkás volt, élete, sorsa az irodalomban teljesedett ki, Kossuth-díjas, József Attila-díjas, megszámlálhatatlan elismeréssel kitüntetett író, akinek gondolatait mindig komolyan kell venni, mert erőteljesen megszólítanak bennünket – magyarázta a polgármester. Kertész Imre megfogalmazta az elemi emberi vágyat: a boldogság alapja a szabadság. Diktatú­rákban, totalitárius rendsze­rekben egyedüli túlélési le­­hetőség a változásra, a beillesz­kedésre való hajlam, ha ez sikerül az egyénnek, ak­­kor képes reménnyel tovább élni – utalt arra Szabó Zoltán Ferenc, hogy Kertész Imre is azt vallotta, fel kell dolgozni a holokausztot, és soha többé nem történhet meg. Nehéz kiállítás, mély üzenettel – össze­­gezte a polgármester.

A jelenlegi tárlatnak több apropóját is említette Urvári Sándor, a művelődési központ igazgatója: mint ismeretes, a napokban két kitüntetettel bő­vült a magyar Nobel-díjasok száma, másrészt október 23-a üzenete is a szabadságról szól. A középiskolások figyelmét is felhívta a vándorkiállításra, amely október 31-ig várja a lá­­togatókat, nemcsak a diákokat, hiszen Kertész Imre élete mindenkinek sokat mondhat. A tárlathoz kapcsolódik október 27-én Monoki Mariann, az ASZC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola igazgatójának előadása a könyvtárban.