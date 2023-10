A Soha, soha, soha 35 éves főhősnője úgy döntött, hogy nem akar gyereket, akkor is, ha ennek a döntésnek a környezetére és az életére alapvető hatása van. Tönkremegy a párkapcsolata, az édesanyja is sokat nyaggatja unokáért, eközben pedig végigkíséri az egyik legjobb barátnője várandósságát és kismamaságát, majd azt is, ahogyan a baráti házaspár kapcsolata a gyerekvállalás hatására megváltozik. A Soha, soha, soha középpontjában egy tabuk által övezett téma, a tudatos gyerektelenség áll, a szöveg azonban nem arra épül, hogy a főhős a saját igazáról győzze meg az olvasót. A regény számtalan nagyon mai, olykor dilemmákat sem nélkülöző élethelyzetet mutat be a gyerekvállalás kapcsán. A folyton fáradt anyukát, aki énidőre vágyna, de egy barátnős kávézáson is csak a gyerekéről beszél, vagy az ideges apukákat, akik szeretnének 10 perc nyugalmat, aztán mégis a gyerekeik képét mutogatják a másiknak büszkén.

A szerzőt saját bevallása szerint felkavarta, amikor az interneten a tudatos gyerektelenség témájára rákeresve nem igazán talált olyan ismert személyiséget, aki erről beszélt volna. Könyvében ezért ad hangot ennek a döntésnek – a visszajelzések szerint sokaknak a megkönnyebbülés érzését adva ezzel. A gyerek nem vállalás éppen úgy érvényes döntés lehet, mint a gyerekvállalás. És a Soha, soha, soha erről is szól – vagyis mindarról fontos és lélekemelő pillanatról, amelyet egy gyermek jelent az ember életében.

A Soha, soha, soha egyszerűen fogalmazó, de bonyolult, nehéz dolgokat kimondó olvasmány, amely a gyerekvállalással kapcsolatos gondolatok széles tárházát nyújtja, nem hallgatva el a boldogság és az örömteli érvek mellett a negatívumokat, a nehézségeket sem. Rendkívül intelligens, érzékeny és szerethető könyv egy fontos témáról, amelyről – akár Linn Strømsborg regényének elolvasását követően – érdemes minél szélesebb körben beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni.