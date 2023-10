Aleisha élete sem irigylésre méltó: édesanyja állandó felügyeletre szorul, amelyet elsősorban bátyja vállal, de láthatóan nem bírja már a nyomást. Aleisha igyekszik időnként besegíteni, anyja azonban idegenként tekint rá, nem fogadja el a társaságát. Talán nem meglepő, de kettőjük viszonyába is a könyvek hoznak egy kis enyhülést: ez az egyetlen dolog, amivel a lány közelebb tud jutni édesanyja érzelmeihez és szívéhez.

Az öregúr és a 17 éves lány egymás után olvassák a listán szereplő könyveket, hogy aztán azokról meg is osszák egymással tapasztalataikat. Nekik köszönhetően az olvasó is betekinthet a Ne bántsátok a feketerigót!, A Manderley-ház asszonya, a Papírsárkányok, a Pi élete, a Büszkeség és balítélet, a Kisasszonyok, A kedves és A megfelelő jelölt című regényekbe. A történet érdekessége, hogy egyikről sem árul el túl sokat, inkább csak a két főszereplő benyomásait. Ez pedig éppen elég ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődést a művek iránt. A Könyvlista tehát nem csupán egy történet az olvasás szeretetéről és arról, milyen sok örömöt tud okozni azoknak is, akik korábban azt hitték, a könyvek unalmasak, hanem egyből egy ajánlósort is ad olyan regényekhez, amelyek értékesek és valóban hasznos olvasmányok.

Mindezek miatt ezt a regényt elsősorban azoknak lehet ajánlani, akik a főszereplőkhöz hasonlóan nem szeretnek olvasni. Ők magukra ismerhetnek a történetben, egyúttal pedig ötleteket kaphatnak ahhoz, mit vegyenek a kezükbe, ha mégis belevágnának ebbe a kalandba. De annak is hasznos lehet, aki ötleteket szeretne kapni az olvasáshoz: a felsorolt művek egy része már nem mai szerzemény, így lehet, hogy sok könyvmolynak sem jutna eszébe, hogy ezeket vegye kézbe. Ugyanakkor megismerhetjük az indiai kultúrát is a szereplőknek köszönhetően, így aki erre fogékony, szintén jól fog szórakozni, de az is sokat kaphat ettől a regénytől, aki az olyan komolyabb témákról is szívesen olvas, mint a gyászfeldolgozás, a szülő-gyermek viszony vagy a depresszió. Ez a regény az olvasásnépszerűsítés igazi alapműve, érdemes kézbe venni.