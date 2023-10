Harmadik alkalommal rendezi meg a Szeg-Vár-Lak Egyesült az alföldi néphagyományokra épülő kukorica napot október 7-én, szombaton 15 órától a kastélyban. Fellép a Dobbantó Néptáncegyüttes, 16 órától ki lehet próbálni a kukoricafosztást és morzsolást, közben a jó hangulatról a Bazsa Mári Népdalkör és az Alkony Népdalkör gondoskodik. 17 órakor a Kerekerdő Bábcsoport lép fel, és mesesziget is lesz Újvári Ágival. 18 órától a Kunszentmártoni Fúvószenekar koncertezik, 18.45-kor pedig fáklyás nyárbúcsúztató lesz a Kurcán. Délután kézműves foglalkozások, gasztropult, népi játékok is várják az érdeklődőket. A baba- és mackómúzeum is nyitva lesz.