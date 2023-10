Párizsi est címmel zenés-táncos jótékonysági vacsoraestet és divatbemutatót tartott szombaton az Art Hotelben a Partiscum Club Szeged női egyesület. A belépő-, a támogató- és a tombolajegyekből befolyt összeggel az egykori grófi kastélyban működő, 780 lakóról, köztük idősekről, fogyatékkal élőkről és pszichiátriai ellátottakról gondoskodó ópusztaszeri Tóhajlat Otthont támogatják. Az intézménynek ajánlották fel az előzetes becslés alapján a mintegy 300 ezer forintot, melyen olyan sporteszközöket vásárol az otthon, amikkel télen is megmozgathatják a lakókat.

– Jól sikerült a jótékonysági estünk. Eddig csakis pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől. Nem ez volt az első alkalom, hogy segítettünk a Tóhajlat Otthonnak, új tagunknak köszönhetően tavaly karácsony előtt jutott el hozzánk a hírük, akkor hűtőszekrényt, műanyag poharakat és egyéb asztali eszközöket kaptak tőlünk. Idén nyáron több jó állapotú ágymatracot adtunk, és a jövőben sem feledkezünk meg róluk

– mondta el lapunknak Bálint Erika, a Partiscum Club Szeged elnöke.

A női egyesület ezen a héten sem pihen: az SZTE őszi kulturális fesztiváljához csatlakozva, annak részeként hozták el Szegedre – jótékonysági akció is, az adventre gyűjtenek – a Janikovszky Éva írásai alapján színpadra állított A nő, ha elmúlt negyven című darabot Horváth Lili és Kakassy Dóra szereplésével, a rendező Tollár Mónika. Az előadás most pénteken, 18 órától lesz a Rektori Hivatal dísztermében, jegyek a helyszínen is vásárolhatók.