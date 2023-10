A feledékeny olvasók az elmúlt két hétben mintegy félszáz könyvet hoztak vissza

– tájékoztatta a Délmagyarországot Torma Ottó könyvtáros a megbocsátás hónapjának félidei mérlegéről. A csúcstartó eddig egy hölgy volt, aki pont két évvel ezelőtt vitt el öt könyvet, ezalatt 18 ezer 250 forint késedelmi díjat halmozott fel. A másik egy férfi, közmunkás volt, 14 hónappal korábban vitt ki szintén öt könyvet, neki 9 ezer 500 forintnyi tartozását törölték el. A jellemző összeg egyébként 1-2 ezer forint.

Fotó: Nagy Szabolcs

Az akciónak persze még nincs vége, befuthat ennél nagyobb összegű késedelmi díj is. Általában az utolsó 3-4 napban szoktak a legtöbben bejönni

– tette hozzá Torma Ottó. Sokan elnézést kérnek a késlekedésért. Volt, aki arra hivatkozott, hogy szült, de olyan is, aki a költözést említette indokként.

Az igazgató, Szikszai Zsuzsanna azt mondta, szerencsére azért ritka a késés. Az olvasók 98 százaléka időben visszahozza a kikölcsönzött köteteket, vagy legalább hosszabbítást kér telefonon, személyesen vagy e-mailben. A késedelmi díj mindössze napi 30 forint körüli, és a könyvtár számítógépes nyilvántartó rendszere számolja ki az összeget.

Természetesen nem a pénzbehajtás a célunk, hanem az, hogy a gyűjtemény minden darabja meglegyen

– hangsúlyozta.

A makói könyvtár állománya jelenleg százezres, az olvasók ebből havonta 20-30 ezret kölcsönöznek ki és mindössze 10-20 darab nem kerül vissza időben. Ha valaki hosszabb ideje nem jelentkezik, akkor kap egy udvarias hangvételű figyelmeztető levelet. Azon is tudnak segíteni, aki már elfelejtette, milyen könyvvel tartozik, a könyvtárban ugyanis ezt is számon tartják, és ha valaki érdeklődik, nyomtatásban is tájékoztatják.