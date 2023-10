Megkezdődött a jegyértékesítés a Szegedi Szabadtéri Játékok 2024-es, nagyszínpadi előadásaira – közölték a szervezők. A nagyszabású színházi előadások sorát egy különleges koncert, a Péter Bence Live előzi meg. A csodagyerekből lett világhírű zeneszerző-zongoraművész a Szegedi Szimfonikus Zenekar közreműködésével lép színpadra, hogy egyedülálló, lendületes játékával, a klasszikus és a pop- illetve rockzene határait feszegető feldolgozásaival egyedülálló zenei élménnyel lepje meg a Szabadtéri nézőit.

A közönség kitörő lelkesedéssel fogadta az elmúlt évad ősbemutatóját, Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István Ezeregy éjszaka című world musicaljét. A páratlan produkció 2024-ben is visszatér, újabb öt előadásnappal.

A következő évad önálló produkciójaként az Elisabeth-et is jegyző szerzőpáros, Sylvester Lévay és Michael Kunze musicalremekét, a Daphne du Maurier regényén alapuló Rebeccát mutatja be a Fesztivál. A Magyarországon a Manderley-ház asszonya címen ismert történet, amelyet Alfred Hitchcock Oscar-díjas filmje is feldolgozott, musicalként mindössze második alkalommal mutatkozik be. Az államalapítás ünnepét megelőzően, valamint az ünnepi hétvégén pedig Szörényi Levente és Bródy János rockoperája, az István, a király érkezik első szegedi bemutatója után 40 esztendővel a Dóm térre.