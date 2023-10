„Ezúton tudatjuk, hogy október 29-én, pénteken délután fél 7-kor a Little Paddocks-ban gyilkosság lesz elkövetve. Minden külön értesítés helyett.” – Ez az újsághirdetés borzolja a kedélyeket egy bájos angol község, Chipping Cleghorn életében. A krimi helyszínén tartózkodó szereplők egyikéből áldozat lesz. Hogy melyikük, és hogy ki a gyilkos? A hirdetés egyáltalán nem tréfa, nagyon is komoly, és a szomszédságból többen is életükkel fizetnek a kíváncsiságukért – olvasható a Gyilkosság meghirdetve című darab szinopszisában. A Békéscsabai Jókai Színház állította színpadra a klasszikus bűnügyi történetet, Katkó Ferenc rendezésében, a mai kor nézői számára is élvezhető formában.

A főszereplő az írónő mindenki számára ismerős karaktere, Miss Marple, akit a Jókai Színház Jászai Mari-díjas örökös tagja, Felkai Eszter kelt éltre a színpadon.

Fotó: Nyari Attila

Marple ikonikus figura, akiről mindenkinek van egy elképzelése, nekem is, és ennek a számtalan elképzelésnek kell majd megfelelni a színpadon. Nagyon tetszik a karakter rendkívül gyors észjárása. A cselekményekben rögtön látja az előzményt és a következményt, született okos, elegáns, kedves, de ravasz is, hiszen mindent előre kitalál, és a huncutság is benne van

– vallott szerepéről a színművésznő. Kovács Edit és Csomós Lajos játsszák a további főszerepeket.

A színdarab és a regény egyfajta keverékét szeretnénk megmutatni a közönségnek, mégpedig úgy, hogy ez az 1950-es évek Angliájában játszódó történet 2023-ban is befogadható, élvezhető legyen. Jellegükben hasonló krimifilmek teljesen más dinamikával dolgoztak az 1960-as, 70-es években, mint ahogyan azt a jelenben láthatjuk

–magyarázta a rendező. Különleges technikát is alkalmaznak a színpadon, amivel megidézhetik a Christie-krimik jellemző elemét, a bűntények rekonstruálását: a hologramokat idéző háttérvetítéssel, miközben az izgalmas fordulatokat a díszletben Agatha Christie is felügyeli, méghozzá az egyik faliképről.