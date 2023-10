A magányos motorozások helyett egyre többen döntenek úgy, hogy inkább csapatban indulnak útnak. Varga Lajos, a 2022-ben alakult Slayers Of The Streets motoros egyesület alelnöke szerint sokaknak fontos a biztonság, hogy segíthetik egymást, ha netán baj van. De jelezheti azt is, újból erőre kap a közösségi életérzés. Mert bár a hódmezővásárhelyi szervezet alelnöke is úgy látja, manapság nehézkes megszólítani az embereket, mégis érezhető, hogy a közösségi oldalak felszínességéből kiábrándulva egyre többen keresik a személyes kontaktust, a közösségeket, a hasonló gondolkodásúak társaságát.