A Derce Gálát a névadó néptáncegyüttesünk álmodta meg, hogy Derekegyházon is legyen ünnepe a néptáncnak. Olyan együtteseket hívott meg Derekegyházra a Derce néptáncegyüttes, akiket nagyon jól ismernek, Makóról, Dunavarsányból. Mindenképpen meg kell említeni Lajos Krisztinát is, aki a Jász Bandában énekel most és a számos díjat nyert Heves Banda alapító tagja. Krisztinának erős kötődése van Derekegyházhoz, hiszen itt született, itt nőtt fel