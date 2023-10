Az írók közül sokan, sokféleképpen segítik támogatják, edukálják vagy éppen szórakoztatják a gyerekeket könyveikkel, olykor több feladatot is vállalva magukra. Egyikük, Nyulász Péter író hétfőn egymás után négy rendhagyó irodalomórát tartott a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár Pósa Lajos Gyermekkönyvtára meghívására. Mint azt lapunknak elmondta: történeteiben nincs recept például családi nehézségek, vagy a világ aktuális eseményeinek feldolgozására, földrajz szakos tanárként a világ megismerésében segít. Végzettségéből adódóan talán a maga földhözragadt módján. Legnehezebb feladata mostanság, hogy az alfa generációnak, ahogy a 2010 után születetteket nevezik, elég izgalmas történeteket kínáljon. Ugyanis nem a gyerekkönyvek egymás konkurenciái, még ha hatalmas is a választék, sokkal inkább a gyerekek szabadidejére pályázó digitális eszközök.

– Feladja a leckét rendesen az a jelenség, hogy már a hat évesek is egyre összetettebb történetekre vágynak, sok évadnyi, bonyolult cselekményű sorozatokon szocializálódva. Általános iskolás korukra gyakorlatilag megszokják a több szálon futó cselekményeket, holott az olvasással még csak akkor ismerkednek. A túl egyszerű szöveg unalmas, ám a sok betűből álló szövegre még nincsenek felkészülve. Egyre fiatalabbak igénylik az egyre bonyolultabb sztorikat, egyre kevesebb türelemmel és készséggel a hosszabb szövegek olvasásához.