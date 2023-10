Elárulta, eddig sosem volt annyi főzőcsapat, mint most, 32-nél lezárták a jelentkezést, hiszen ha további regisztrációkat fogadtak volna, akkor nem lehetett volna elférni a téren, tartottak attól, hogy a piknik elveszíti családias báját. De nemcsak a főzőcsapatok voltak aktívak, hanem a cégek is, rengeteg felajánlás érkezett a tombolára, és többen a fellépésüket is felajánlották, hogy színesítsék a programot. Még Badacsonyból is érkezett felajánlás, 80 palack bort ajánlott fel az egyik borászat, hogy borfesztivál-hangulat alakuljon ki – tette hozzá.

A szervező elmondta, minden becsületkasszára ment, így a csapatok által készített ételt is mindenki annyiért vette meg, amennyit szánt rá, valamint az árusoknál is adománygyűjtő dobozok voltak kihelyezve. Az egyik standnál karkötőket lehetett vásárolni egy kislánynál, aki az összegyűjtött pénzzel szintén a szegénykonyhát segítette.

Az igen szelesre, borongósra forduló idő sem szegte kedvüket a szegedieknek. Volt kreatív gyereksarok, minifoci, rézfúvós koncert, bábszínház, tombola és tortaárverés is, sőt a véradásra is lehetőség volt a Mátyás téren.