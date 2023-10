Perzselő romantikának és tettlegességig fajuló dühnek egyaránt szemtanúja lehet a Szerelmes Shakespeare közönsége péntektől, október 6-án mutatják be a Szegedi Nemzeti Színház évadnyitó előadását Horváth Illés rendezésében. Csütörtökön fotós próbát tartottak, így láthattuk, hogy csókból, bunyóból, poénból és kardvívásból sincs hiány a színpadon, ahol egy eb is feltűnik majd. A darabban egy színházat alakítanak ki, annak társulata pedig Erzsébet királynőnek ad majd elő egy darabot, aki egyébként nagyon szereti a kutyákat. Ezért döntött úgy a szervező, hogy egy négylábú szereplője is lesz a szegedi produkciónak.

Érdekessége az előadásnak az is, hogy az írót és annak múzsáját egy színészházaspár alakítja majd. Shakespeare szerepét Krausz Gergő játssza, míg felesége, Menczel Andrea a múzsája, szerelme lesz, vagyis Lady Viola bőrébe bújik. A rendező szerint ez azért is jó, mert senki sincs zavarban, ha egy adott pillanatban őrületesen heves csókolózást kér a színészektől.