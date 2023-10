Azt kívánta a REÖK palotában jelenlévőknek, hogy hagyják, hogy a magával ragadja őket az utazás, szálljanak fel a felhők tetejére és leljenek saját magukra, a sajt létezésükre.

Sárkány Győző az elmúlt évtizedek alatt egy teljességgel egyéni stílust alakított ki, melyben a szürrealizmustól a pop artig, a reneszánsz grafika nagymestereitől a kortárs művészet inspiráló hatásáig, egy nagyívű, összetett vizuális rendszerben fejti ki sokszínű tevékenységét. A Létidő című tárlata egészen december 3-ig látható Szegeden.

Nátyi Róbert művészettörténész a megnyitón elmondta, a művész elmúlt ötven évben keletkezett alkotásaiból láthatunk egy összeállítást, melyet a kettősség jellemez, ahogy az életművét is. A finomság és a rossz kettőssége, de ugyanakkor ott van benne a '70-es, '80-as évek rock and roll életérzése is. Úgy véli, sokoldalú, sokszínű művész alkotásai láthatók, akit enciklopédikus szemlélet jellemez.