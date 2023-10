Csongrádra csütörtökön délután gyalogszerrel érkezett Gátérről, a Csemegi Károly Könyvtárban tartott előadásra a versvándor, aki másnap délelőtt kerékpárral folytatta útját Szentesre, a Tóth József Színházba, ahol 200 diák várta a művelődési központ szervezésében. „Toldi írójához elküldöm lelkemet” című, Petőfi és Arany barátságáról szóló előadásával, ahogyan ő fogalmaz, irodalmi stand up formájában, a két költőnagyság barátságáról humorral és komolysággal töltött meg egy órát. – Nagyon jó anyagból lehet meríteni a barátságukról, és ha elolvassa az ember a levelezésüket, rájön, tele van humorral, pajkosabbnál pajkosabb élcelődéssel, kedveskedéssel, meg persze komoly és mély gondolatokkal – magyarázta lapunknak az előadó. Petőfi költészetében az ragadta meg, hogy először ő tudott úgy írni, hogy azt az akadémikus is megértse, de a kocsmában időző jóemberhez is eljusson, mindezt a kellő igényességgel.

Petőfi szellemében járja verszarándoklatát a kunszentmiklósi tanár. Fotó: Darók József

A verszarándoklat fárasztó, de mint mondta, a közönségből merít erőt.

–Bár több Arany János lenne bennem, mint Petőfi, de ezt csak a Petőfire jellemző tűzzel lehet végigcsinálni

–vallotta be.

Tanúi voltunk, amikor két tizenéves odament hozzá, hogy ők nem szeretnek ilyen műsorokra járni, de úgy érezték, ezt az előadást meg kell köszönniük. –Feltölt a fiatalság, itt, Szentesen különösen jó volt ezt megtapasztalni, hihetetlenül egymásra hangolódtunk, le a kalappal a diákok és a természetesen a pedagógusok előtt – hangsúlyozta Tóth Péter Lóránt.

Nem mindig jó a fiataloknak direkt módon megmondani a tutit, de úgy gondolja, a két költő példájából van mit hazavinnie a hallgatóságnak. – A nagy önbizalommal, önhittséggel rendelkező Petőfi megtehette volna, hogy a porba tiporja a magába forduló, önmarcangoló Arany Jánost, akár szakmai féltékenységből, de nem tette, a nagyságát mutatja, hogy maga mellé emelte költőtársát – fejtette ki a tanár, majd elgyalogolt Fábiánsebestyén felé.