Tudta? A töltött káposzta, alföldi nevén szárma, vagy Erdélyben takart a magyar konyha egyik jellegzetes téli étele. Megtalálható a román ételek között is sarmale (a török sarmak, 'betakar', 'beburkol' szóból) vagy kicsinyítő képzővel sărmăluțe néven. Magyarország egyes részein, főleg Délkelet-Magyarországon szárma a neve. A szerbek sarmának nevezik. Az ürühússal töltött káposztát az arabok is nemzeti konyhájuk részének tartják. Svédországban kåldolme néven ismerik. Az Alföldön takartnak is nevezik. Moldvában, Bukovinában a töltött káposzta neve geluska, galuska. A töltött káposzta különféle változatai ismertek a török, az orosz és egyes ázsiai konyhákban is.