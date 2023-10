A két szerző az eseményen elmondta, hogy 5-6 éve dolgoznak együtt, Szabolcs Dávid doktorandusz hallgatója volt, amikor választani kellett számára egy témát, ekkor döntöttek a kreatív ipar kutatása mellett, végül azonban nemcsak kutatást végeztek, hanem egy kötet is született a közösen feltárt információkból. Fekete Dávid szerint akkor jó egy kutatás, ha van egy jó cél, és az elméleti rész mellé egy nagyon erős gyakorlati rész is párosul. Elmondták, éppen ezért számos hazai jó gyakorlatot feltártak és be is mutattak a könyvben a kultúrára alapozott fejlesztések kapcsán.

A kiadványban nagy hangsúlyt kapott Győr, ahol komplett, kérdőívezéssel egybekötött kutatást végeztek, de például az olvasók arról is információt kapnak, hogy Pécsen miként zajlott 2010-ben az Európa Kulturális Fővárosa program, milyen sikerekkel, ellentmondásokkal és eredményekkel járt. De természetesen mind a 9 hazai projektről olvashatunk a műben, nem csak a pécsiről. Emellett a kreatív városokat is összehasonlították a könyvben, amelyben Szeged is helyet kapott. Kifejtették, hogy a kötet legfontosabb üzenete az, hogy a kultúrát, mint városfejlesztő erőt miként lehet használni.

A kötet és a kultúraalapú városfejlesztés kapcsán a szerzőkkel interjút is készítettünk, amelyet szombati lapszámunkban olvashatnak.