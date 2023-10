Az újdonság az első ízben megtartott birkapörköltfőző verseny volt, a karcagi birkapörkölt egyébként hungarikum. 16 csapat nevezett, és már a nevek is arról árulkodtak, hogy a részvétel – no, meg estére a finom és kiadós vacsora elkészítése – volt a fontos, főzött a B-terv, a Cupák Klub, a Bográcsos bikák és a Mindig éhes kopasz csibe. Beszálltak a „harcba” kertbarátok is, tőlük tudtuk meg a jó birkapöri titkát: a minőség főként a birkától függ, nagyon fontos a jó faggyúzás és ők nem öntenek hozzá vizet, saját levében főzik meg. Nyárson sült, forgó bárányt is láthattak a vendégek. A legjobb birkapörkölt a kertbarátoké lett – jó helyen érdeklődtünk… – megelőzve a városvédő egyesületet, a harmadik helyet megosztva a Bográcsos bikák és a Dorper Kistelek érdemelte ki – tudtuk meg Susánszki Benjamin főszervezőtől.

Keretes: Iskola, óvoda, bölcsőde

Az V. Baksi Töpörtyű fesztiválon a 17 csapat versengésében – több feladat, versenyszám várt rájuk – a több számot is megnyerő Iskola, óvoda, bölcsőde team bizonyult a legjobbnak, ráadásként a tombola fődíja, egy ajándékkosár is az övék lett – tudtuk meg Búza Zsolt polgármestertől. A legjobb töpörtyűt a Baráti társaság nevű csapat sütötte, míg tökfaragásban a polgármesteri hivatal győzött.