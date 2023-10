Október 28-29-én rendezik meg a III. Dél-Alföldi Ütőhangszeres Szakmai Nap és Konferenciát a Szent-Györgyi Albert Agórában. A programfolyamban mesterkurzus, hangszerbemutatók, szakmai előadások, kiállítás és vásár, több koncert és egy nagyszabású ütőhangszeres gálakoncert is helyet kapott. Mucsi Gergő ütőhangszerművész, a rendezvény megálmodója és szervezője elmondta, a fő célkitűzés az oktatás és ismeretterjesztés mellett, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolatot a tanárok, tanítványok és művészek között. A mesterkurzust idén Fábry Boglárka tartja, de előadást tart Weisz Nándor, Váray László, Bágyi Balázs, Köte Zoltán és T-Potzner Veronika is. Vendég lesz továbbá Szerbiából Goran Evetović dobművész és tanár, aki nemrég megjelent dobos oktatóanyagait mutatja be, valamint Szegedre érkezik a világszerte ismert, virtuóz ütőhangszerművész, Nebojša Jovan Živković is. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelenkezni a www.duszk.hu/regisztracio oldalon lehet.