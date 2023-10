A Zsigmond Vilmos életműdíjat idén Andor Tamás, Balázs Béla-díjas operatőr, érdemes és kiváló művész kapta. Ő volt a Te, rongyos élet című film operatőre, a filmet a fesztivál során levetítették a moziban. Az operatőr egyébként 1985-ben Szegeden forgatta a Szerelem első vérig, majd később a Szerelem a második vérig című filmet.

A fesztivál fődíját a Larry című film operatőre, Hartung Dávid kapta meg, aki egyébként a diákzsűri nagyjátékfilm különdíját is kiérdemelte. A diákzsűri emellett különdíjat adományozott Az utolsó felvonás című kísérleti film operatőreinek, Tóth Evelin Juditnak és Bogdán Andrásnak. Szeged díját ezúttal Szebeni Gábor, a Lesen film operatőre kapta, míg a kritikus zsűri különdíját Shuli Huang, a Will you look at me operatőre nyerte el, a rendes díját pedig a Budapest Silo operatőre, Ezequiel Salinas kapta meg. A két támogató, vagyis a Vision Team és a Special Grip Hungary közös elismerését Füzesi Tamás, a Hajszálrepedés operatőre vehette át, míg az idén alapított HCA díjban Nagy Zádon, a Szelíd című film operatőre és Szilágyi Gábor, a Veszélyes lehet a fagyi operatőre részesült.

A kísérleti film kategóriában Argenis Salinas Pineda, az Elsewhere című film, kisjátékfim kategóriában Marty Williams, a Datsun film, dokumentumfilm kategóriában Pálos Gergely, a Saját erdő film, míg nagyjátékfilm kategóriában Daniel Fomichev, az Emperor film operatőre győzött.