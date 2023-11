Rácz Zsuzsa új könyve kapcsán kiemelte: az EU-ban Magyarországon végzik a nők a legtöbb házimunkát. – Ez nem jó nekik, csak nem mondják ki – mutatott rá. De témaként hozta fel azt is, milyen személytelenné válik egy nő, ha férjhez megy és a nevét is elveszíti. Hozzátette: arról is fontos beszélni, hogy az anyáknak nem szabad tönkremenniük abban a pár évben, amíg csecsemőt gondoznak.

A Kovácsné abban segít, hogy tudjunk beszélni erről akár saját párunkkal is

– hangsúlyozta.