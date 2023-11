November 12-én, vasárnap 13.00-16.00 óra között megtartjuk második rendezvényünket, az Állati Jó Napot a Kiskosár szervezésében, amely keretein belül lesz lovaglás, ingyenes fotósarok, kézműveskedés, csillámtetkó, állat-gyorskozmetika, előadások és bemutatók, valamint természetesen most is kitelepülő kézműveseink legszebb, legkülönlegesebb és termelőink ízletes portékáit vihetitek haza!

A termelőket és kézműveseket, valamint a részletes programokat a napokban egyesével bemutatjuk Nektek itt az eseménynél és a Kiskosár Vásár Facebook oldalán is, érdemes lesz figyelni.

Érkezzetek családdal, barátokkal - de ne felejtsétek otthon négylábú családtagjaitokat sem! A jó hangulatú, problémamentes rendezvény érdekében az állatokat KIZÁRÓLAG PÓRÁZON VEZETVE várjuk a helyszínen. Kérünk titeket, ha kutyátok viselkedése indokolja, csak szájkosár viselése mellett hozzátok el, hiszen sok idegen emberrel és állattal találkozhat.

Árusok listája:

- Fanbastisch: kézzel készített, egyedi nyakörvek, pórázok, kakizacsitartók, kulcstartók, díszpárnák, nyakkendők

- Sóshalom Kincsei Kertészet: kistermelői savanyúság, gulyáskrém, túróslepény

- BaReRo Handmade: csendeskönyvek a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez

- Novák kézműves hentesáru: 16 féle grillkolbász, sütő kolbász, hurkák, töltött húsok, kenőmájas, abált szalonna, füstöltáru

- Esróz: nemezelt dísztárgyak, ékszerek, játékok, használati tárgyak

- Emma's Goodies Shop: kézműves karkötők és fülbevalók

- Kiskert-M: tartósítószer- és adalékanyagmentes zöldség és gyümölcs alapú termékek

- Winner's Garden: minden, ami chili

- Sárosiné Knoch Mónika: ízletes akác-, repce- és vegyesvirág méz

- Nicol virágai: szálas és cserepes virágok, virágboxok, adventi koszorúk, asztaldíszek

- Fe-Ró fürjészet: főtt, pácolt, füstölt fürjtojás 22 ízben

- Nap-hold ékszer: gyöngy-, ásvány- és kristályékszerek

- Kistóvölgyi kézműves tejtermékek: parenyica, ízesített sajtok, túró, joghurt, töltött tekercsek, friss házi tej

Programok:

- Sipos Gazda előadást tart a gyermekek és minden érdeklődő számára a méhekről, a méhészetről és a mézről

- Ingyenes állatos fotósarok a Lullabyphotos jóvoltából

- Kutya, cica és rágcsáló gyorskozmetika helyben a Györgyi kutya- és cicakozmetikával: karomvágás, fültisztítás, tartási és ápolási tanácsadás

- Pónilovaglás

- Csillámtetoválás - természetesen állatos mintákkal

- Kutyás bemutató

- Családi alkotósarok, ha valami kreatívra vágytok

Helyben fogyasztás:

- kistermelői kóstolók

- Zizi büfé: a már jól ismert lángos és corn-dog a helyszínen, valamint üdítő, sör és forró tea

Kövessétek a Kiskosár Vásár Facebook oldalát és osszátok meg az eseményt, hogy minél többen értesülhessenek az Állati Jó Napról!

Véssétek a naptárba 📝: november 12. 13.00-16.00 óra között a Kishomoki Közösségi Házban (Szikes utca) találkozunk!

A rendezvény látogatása mindenki számára ingyenes (és ajánlott).