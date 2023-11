Győri Sára Hódmezővásárhelyen született. Zenei érzékét kántortanító édesapjától örökölte.

Steiner Béla támogatta az elhatározásában

Az Ének-Zenei Általános Iskolában kezdete tanulmányait, majd középiskolás éveit a Bethlen Gábor Gimnáziumban töltötte, az ott kapott zenei nevelés egyértelműen eldöntötte a jövőjét, már ekkor tudta, hogy énektanár lesz a hivatása. Steiner Béla zeneszerző, atyai barátja, mentora támogatta elhatározásában. A Szegedi Tanárképző Főiskolán tanult tovább, olyan nagyszerű tanárok keze alatt, mint a Liszt-díjas Rozgonyi Éva és Kardos Pál. A főiskola befejezése után a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában kapott állást.

Győri Sára éneket tanított és kórust vezetett. Mivel szükség volt néptánc tanításra is, ezért ezt a képzést is megszerezte. Később kórust szervezett szakmunkástanulókból, illetve a Bethlen Gimnázium Kórusának munkájába is bekapcsolódott. Az eredmények sem maradtak el. Számos rendezvényen léptek fel, az Éneklő Ifjúság országos minősítő rendszerében „Arany” illetve „Arany diplomával” minősítéseket szerzett. Számos gyermekopera, musical betanítása, bemutatása színesítette munkáját. Bartók Béla és Kodály Zoltán, valamint kortárs szerzők kórusműveit tanította be növendékeinek, ügyelve arra, hogy a tanulók értékes zenei anyagon nőjenek fel. A város pedagógus-minősítő tevékenységének részeseként, szaktanácsadóként segítette ének-zene szakos kollégái munkáját a városban és környékén.

Évekig vezette a zeneiskolát

Győri Sára 2003-ban, pályázat útján, a Liszt Ferenc Ének-zenei Iskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója lett. Egészen a 2008-as nyugdíjba vonulásáig vezette az intézményt lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint.

Élete másik meghatározó területe a karnagyi munka. A Városi Vegyeskarhoz 1976-ban alapító tagként került Steiner Béla és Lányi Lajos irányítása mellett. Másodkarnagya, majd vezetőkarnagya lett a kórusnak, amelytől igazgatói teendői miatt vált meg. 30 éves együttműködésük alatt szerepeltek Olaszországban, Erdélyben, Kárpátalján, Németországban, Prágában, Hollandiában, Walesben, valamint elérték az amatőr kórusok legmagasabb minősítését a „Hangversenykórus” címet.

Számos kitüntetésben részesült

Nyugdíjas évei alatt sem szakadt el a kórustevékenységtől. Megszűnéséig énekelt a Városi Kórusegyesület Vegyeskarában, tagja a Szent István Kórusnak, vezetőségi tagként részt vesz a Belvárosi Szentháromság Templom Egyházközségi Tanácsában. 2012 óta vezeti az Aranykalász Népdalkört, amellyel három alkalommal is „Arany” minősítést szereztek. Ezen felül aktív tagja a Szépkorúak Tánccsoportjának is.

Győri Sára munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. 1980-ban Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben részesült, 1987- ben Pro Urbe díjat kapott a Városi Vegyeskar tagjaként, 1995-ben Hódmezővásárhely Közszolgálatáért díjjal tüntették ki, ezek mellett Péczely Attila és Kardos Pál éremdíjjal is elismerték.

Győri Sárát szerető család veszi körül. Öccse matematika-fizika szakos tanár. Két fia van, az idősebb agrármérnök, a fiatalabb közgazdász. Két leányunokája teszi boldoggá nyugdíjas éveit.