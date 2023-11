A világpremierrel egy időben, magyar nyelven is megjelent októberben Karikó Katalin könyve Áttörések – Életem és a tudomány címmel, melyet kedden este a JATE Klubban mutattak be a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) szervezésében. A Nobel-díjas biokémikus önéletrajzi kötetének magyarországi megjelenését többen is segítették: M. Nagy Miklós, a könyvet gondozó Helikon Kiadó vezetője, Fegyvesi Anna egyetemi docens, aki magyarra fordította a művet, továbbá Szabados László, az SZBK Növénybiológiai Intézet tudományos tanácsadója, és Biró Ildikó grafikusművész, aki Ex Librist tervezett Karikó Katalinnak. Velük beszélgetett kedden Újszászi Ilona, az SZTE NKI senior kommunikációs szakértője.

Az eseményen M. Nagy Miklós többek közt a könyv sikeréről beszélt, mely szerinte egyrészt abban rejlik, hogy nagyon jó a kötet ritmusa, jó olvasni azt, mert pont annyit mond el benne az életéről Karikó Katalin, amennyi érdekes, nem vész el a részletekben, mint az más híres emberekre jellemző, ha életrajzi könyvet írnak. De az igazgató szerint a sikert az is meghozta, hogy a magyarok szeretnek büszkék lenni a híres emberekre, főként a Nobel-díjasokra. Elárulta, tartottak attól, hogy kevésbé lesz népszerű a könyv azért, mert az emberek szeretnék elfelejteni a pandémiát, de ez nem szabott gátat a sikernek.