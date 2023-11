Van az a dallamtapadás nevű dolog, ami valljuk be őszintén, néha elég idegesítő. Így voltam én a Bogyó és Babóca zenéjével is, és ráadásul most még arra is kényszerítettek, hogy írjak róla (mármint a meséről) valamit. Ami különben nem gond, mert a szereplők, és a történet is zseniális, és vasárnap a Bogyó és Babóca meséhez kapcsolódó foglalkozást tartottak a Tápai Fiókkönyvtárban. Azt persze mondanom sem kell, hogy az esemény pillanatok alatt teltházas lett, ami nem is csoda. A mese ugyanis egyszerű, mint a faék. És pont ez kell a gyereknek, meg nekem is.

A Bogyó és Babóca sorozat első kötete 2004-ben jelent meg az építészmérnök végzettségű Bartos Erika rajzaival és szövegével. A sorozat hamarosan a legkisebbek kedvencévé vált, népszerűsége szájról szájra terjedt. Az első kötetet sok újabb könyv követte, a mesékből egy magától fejlődő, szeretetből táplálkozó sorozat bontakozott ki. A két főszereplő Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katicalány. No, ők keverednek mindenféle kalandba, és gyakorlatilag már egy komoly üzleti vállalkozás épült köréjük. De komolyan mondom, megérdemlik a sikert Bartos Erikáék. Már csak azért is, mert a magyar diafilmgyártás a Bogyó és Babóca sorozattal kelt ismét életre, és ez több mint menő.