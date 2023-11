Nyáron a kertek, az erkélyek egyik kedvelt virága a muskátli, amit, ha jól gondozunk, valósággal ontja a virágait. Sokan el sem tudnánk képzelni az életünket muskátli nélkül, mert olyan szép.A népi hiedelem pedig úgy tartja, hogy elűzi a ház körül a negatív energiákat, megvéd a betegségektől, és az ártó gondolatoktól és még nyugtató hatása is van. Számos színben pompázik, de azért a legkedveltebbek a piros és a fehér színű.

Az ajándékba kapott hosszú ősz miatt a muskátlik jelenleg is virágban pompáznak, sőt, talán most még szebbek is, mint a nyári forróság idején. Azonban mint minden jónak, a vénasszonyok nyarának is vége szakad egyszer, hamarosan téliesíteni kell a muskátlit is. Hogy meddig hagyhatjuk a szabadban és hogyan őrizzük meg a töveket tavaszig, erről beszélgettünk Sipos gazdával, Sipos József növényorvossal.