– A nő teával forrázta le az alkarját, az égett sebet pedig tejföllel kente be az ősi praktika szerint. Ettől rövid időn belül a seb teljesen elfertőződött. Az asszonyt életveszélyes állapotban szállították kórházba a mentők

– az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán jelent meg ez a beszámoló, amelyből kiderült az is, hogy a mentők gyakran találkoznak olyan népi gyógymódokkal, amelyek nemhogy nem segítenek, de még ártanak is a betegnek. Mostani Gyógyír podcastunkban egyebek mellett erről beszélgettünk Hangai Józseffel, az Országos Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársával.

Elmondta, égési sérülésre tejfölt tenni rendkívül ártalmas dolog, hiszen a tejfölben zsír található, így ha rákenjük az égési sérülésre, akkor egy filmréteg jön létre a megégett testfelület felett, így a szervezet hiába próbál hőt leadni a seben keresztül, a zsír megakadályozza azt. Egyetlen útja marad ekkor a hőnek, a mélyebben fekvő szövetek felé indul, ami miatt még súlyosabb kimenetelű lesz a sérülés – tette hozzá.

Hangai József hangsúlyozta, tilos bármit is az égett testfelületre tenni, azt csakis folyó vízzel szabad hűteni 3-5 percig, érdemes ezt zuhanyfej segítségével megtenni. Ezt követően csak steril kötszerrel szabad befedni a sebet. A mentőtiszt megjegyezte, a sebre egyedül égési kötszert szabad használni, ami egy zselés anyaggal átitatott, jellegzetes illatú kötszer, amely segíti a hőleadást. Ezt szintén 3-5 percig érdemes a sebre tenni, amelyet ezután szintén steril kötszerrel szabad befedni. Mentőt akkor kell hívni, ha az égés miatt keletkezett hólyagok felszakadnak, tiszta vagy zavaros folyadékkal telnek meg.

A podcastban további házi praktikákról és vármegyei tapasztalatokról is beszélt Hangai József, de az elmúlt egy hét adataira is kitértünk: vármegyei szinten 1119 esetet láttak el az életmentők, akik Szegeden 524 alkalommal segítettek. A beszélgetés során szó volt még arról is, hogy ismét Családbarát Munkahely minősítést kapott az Országos Mentőszolgálat, amely az Év Felelős Foglalkoztatója címet is elnyerte.