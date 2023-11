Rengeteg program vár ránk a következő egy hétben vármegyénkben, így programajánló podcastunkban volt miből szemezgetniük Timár Kriszta és Arany T. János kollégáinknak. Aki kultúrára vágyik, mehet könyvbemutatóra, könyvklubra, szózene estre vagy balett premierre. Aki olyan előadást szeretne, amelyből tanulhat, a családi vállalkozások építéséről, a jóllétről, a háztartási balesetek megelőzéséről vagy a generációk közti együttműködésről is hallhat új dolgokat. De lesznek koncertek, humorista estek és aerobik fesztivál is, és jönnek az elmaradhatatlan Márton-napi programok is. Wéber Gábor, Endrei Judit, Bödőcs Tibor, Rubint Réka, Katus Attila, Németh Kristóf és Grecsó Krisztián is itt lesz a következő napokban, szóval igazán színes felhozatalról beszélgetnek újságíróink ebben az adásban.