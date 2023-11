A gyerekeknek több alkalmuk is lesz találkozni a Mikulással Szentesen, hol itt,hol ott bukkan fel, csak keresni kell a találkozás lehetőségét. A város önkormányzata és a Művelődési Központ jóvoltából a „Mikulás előszobájában” idén is együtt várják a piros kabátos, puttonyos nagyszakállút, december 1-jén 14-től 17 óráig a Tóth József Színház és Vigadóban. Le lehet ülni kézműves foglalkozásokra, 15 órától pedig Tompeti és Barátai ingyenes, de regisztrációhoz kötött koncertje is a Mikulás-naphoz kapcsolódik. 16 és 17 óra között működik az ünnepi fotópont, ahol elkészíthetik karácsonyi üdvözlőlapjukat a családok.

A december Pom-Pom együttes nélkül Szentesen olyan, mint a karácsony Kevin nélkül, így most is a húrokba csapnak a zenészek. A Pom-Pom dupla Mikulás koncertet ad december 4-én a színházban: 16 és 18 órára is meghirdették a műsort. Ha a tavalyi hangulatot produkálják a színpadon és a nézőtéren is, akkor felejthetetlen emlék lesz a közönségnek az interaktív koncert. Élmények mellett üres kézzel sem távoznak a gyerekek, ugyanis mindenki ajándékcsomagot kap a Mikulástól. Jegyeket a Művelődési és Ifjúsági házban lehet vásárolni.

Ha kérjük, házhoz is megy a Mikulás. A nevezetes nap előestéjén, de aznap is, vagyis december 5-én és 6-án is ellátogat a családokhoz, a szolgáltatásra Lantos Anitánál lehet jelentkezni 9 és 16 óra között a 30/224-9498-as telefonszámon.