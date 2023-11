Az utóbbi egy évben nem érkezett újabb javaslat a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság elé, így nem bővült újabb helyi kinccsel a csongrádi értéktár, számolt be a legutóbbi képviselő-testületi ülésen Ujszászi Róbert, a bizottság elnöke.

A beszámolóból kiderült, az előző évben lezárt sikeres projektek után idén nem pályáztak. Terveik között azonban szerepel egy iskolai értéktár verseny, ezt 2024-ben szeretnék kiírni.

Az értéktár bizottság 2015 februárja óta működik a városban, a jelenleg Georgiádes Ildikó főlevéltáros, Murányi László önkormányzati képviselő és Ujszászi Róbert numizmatikus-főmuzeológus alkotta bizottság eddigi működése során már több mint negyven nemzeti értéket tart számon. Ebből tizenegy a Csongrád-Csanád Megyei Értéktárban is helyet kapott, de a bizottság büszke arra is, hogy a Magyar Értéktár két csongrádi nemzeti értéket, a Bokrosi Szüreti Felvonulás és Bált, valamint a Belvárosi Halászházakat is nyilvántart. Mint Ujszászi Róbert, az értéktárbizottság elnöke közölte, sajnos a csongrádi értékek között egyelőre nincs Hungarikum. A jövőben arra fókuszálják munkájukat, hogy ez a helyzet megváltozzon. A bizottság elnöke úgy látja, a Belvárosi Halászházaknak van a legnagyobb esélye arra, hogy a Hungarikumok közé kerüljön.

Arra, hogy mi legyen települési érték, bárki tehet ajánlást.