Székely Györgyi mutatta be a képzőművész nagymamája alkotásait. Mint fogalmazott, 99 esztendős édesapja, Székely Tamás hálásan köszöni, hogy méltó helyre kerültek a művek a művelődési központ rendezésében. Székely Tamásról Móra József elmesélte, villamosmérnökként a MÁV dallamgenerátoros rendszerét 1973-ban ő tervezte a vasútállomásokra, a mai is használt, jól ismert szignál is ebből az időből származik.