Idén is megrendezi a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár az elmúlt években nagyon népszerűvé vált élő adventi kalendáriumot Derekegyházon. Minden nap más és más ablakban csillan majd meg a naptár aktuális száma. Erre várják a jelentkezéseket. A dekorációkat ablakba, de kapura, vagy az udvarra is ki lehet helyezni. A számoknak az adott naptól kezdődően december 27-ig, 17 órától 21-22 óráig kell világítaniuk. A derekegyháziak közül sokan nézik meg esténként az újabbnál újabb és szebbnél szebb dekorációkat. A program nem verseny, a jutalom az összetartozás érzése. A díszes ablakokból egy fotómontázs is készül. Jelentkezni személyesen, vagy üzenetben lehet.