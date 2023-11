A fiúk körében a legnagyobb népszerűségnek a fegyverkészítő stand örvendett, ahol Szent Márton kardját alkothatták meg.

Jó katonaként Szent Mártonnak is volt kardja. A legenda szerint azzal vágta szét katonaköpenyét, amelynek felét odaadta egy didergő koldusnak. Ezután álmában megjelent neki Jézus vállán azzal a fél köpönyeggel, amit Márton a koldusnak adott. Hívta, hogy legyen püspök. Márton eleget is tett Jézus hívásának, beállt papnak, és a püspöki kinevezést is vállalta, de nem akart díszes palotában lakni, ezért elbújt a libák közé. Ám a libák nagyon éber állatok, és a gágogásukkal elárulták

– részletezte Wilhelm Adél múzeumpedagógus, hogyan függ össze a kard és a liba Szent Márton ünnepével.

A lányok serényen varrták sorban egymás után a textilzsákokat, amelyeket kukoricával töltöttek meg. Az elkészült zsákocskákkal célba dobást is játszhattak, többen azonban elmondták, babájuknak párnának szánják alkotásukat. További három asztalnál Máron-napi lámpást, valamint szalvétából kukoricával kitömött és gurigafigura libát is készíthettek a gyerekek. A díszterem közepén pedig egy nagy teknőt kukoricával töltöttek meg a múzeum munkatársai, ahol a kukoricamorzsolás mellett még a libatömés fortélyait is kipróbálhatták a családi matiné résztvevői. Több szülő is vidáman mérette meg magát, de minden esetben gyorsan kiderült, a textilludak vékony nyakán a kisebb kezek ügyesebben tuszkolják le a kukoricaszemeket.

Természetesen a Márton-napi időjárás jóslatok megismerésére is lehetőséget biztosítottak a szervezők. A szombati csapadékos időjárás okán mindenki egyetértett abban, hogy Márton barna lovon érkezett idén, így kemény, fagyos tél várható.