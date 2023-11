Mai online közlésünkben egy korábbi cikkünket elevenítjük fel, mert úgy gondoljuk, hogy az érdekessége semmit nem veszített értékéből és az újraközléssel remélhetőleg több olvasóhoz jut el Szeged tömegközlekedésének egy érdekes szelete. A cikk eredetileg 2021.08.22. én jelent meg, Panek Sándor viruális tollából.

1948 őszén, amikor a régi közúti híd helyén átadták a mai Belvárosi hidat, a híd közepén egyetlen villamospályán megindult az 5-ös villamos. A háborúban megrongálódott régi hídon még két villamos sínpár haladt, de a villamosközlekedés már 1919 óta nem üzemelt rajtuk; előbb az újszegedi szerb megszállás miatt, utóbb pedig mert a fejlődő forgalmat autóbusszal hatékonyabban lehetett átvenni.

Teherpróba 1948. november 18-án az átadás előtt álló Belvárosi hídon Szegeden.

Fotó: Liebmann Béla / Móra Ferenc Múzeum (T.3092)

Valójában a Belvárosi híd tervezői sem lehettek biztosak abban, ahogy az út közepén vezető villamosvonal elegendő lesz-e. Az egypályás vonalat már 1927-ben megvizsgáltatta a város, de akkor úgy gondolták, zavarná a híd forgalmát. A hídverő Gerő Ernőnek azonban 1948-ban az volt a fontos, hogy mielőbb olcsón biztosítsák a partfürdőre és a ligetbe jutást, később pedig a kendergyárban dolgozó munkások utazását. Az akkori elgondolás az volt, hogy az 5-ös villamos veszi majd át az újszegedi vasútállomásra érkező utasokat, mivel a lebombázott vasúti hidat nem építették újjá (Temesvárról már nem, de Makóról még járt vonat Szegedre). Az mindenesetre árulkodó volt, hogy a város akkori két közlekedési vállalata, a Közúti Villamos (a későbbi Szegedi Közlekedési Vállalat) és a Városi Autóbuszüzem 1948 decemberében már azon vitázott, hogy a Szeged-Újpest mérkőzésre melyik szállítson utasokat, előbbi ugyanis kifogásolta, hogy a posta elől autóbusz is induljon az újszegedi SzAK-pályára.

Amikor megindult az 5-ös, a vonaljegy ára 70 fillér volt, amit 1950-ben 50 fillérre csökkentettek. Kezdetben csak az újszegedi Tóth vendéglőig járt, a folytatást a Népkert sor – Temesvári körút – Újszeged állomás irányban 1949. májusában adták át. 12 perces indulása ellenére főidőben híresen zsúfolt volt. Az első időkben a villamoskocsikon előbb a kocsiperonra kellett felszállni, s onnan jutott az utas az ülőhelyek közé. A zsúfoltság miatt azonban nem volt nyerő stratégia beljebb menni, aki tehette megkapaszkodott a kijárat környékén, és emiatt még nagyobb lett a zsúfoltság. A kocsikon akkor még állandóan helyben lévő kalauz dolgozott, akinél jegyet lehetett venni. A le- és felszállást is ő intézte, valamint ő jelezte a villamos indítását. (A jegyellenőrzést külön alkalmazott végezte; a kalauzok 1974-ig teljesítettek szolgálatot a szegedi tömegközlekedés járművein.)

Tessenek beljebb menni!

Sejthető, hogy e szervezés miatt hosszadalmas volt a le-felszállás a megállókban, a kalauz állandó csatában állt az utasokkal, hogy haladjanak beljebb. Idővel a kalauzok a házmesterrel egy szintre kerültek a megbecsültségi rangsorban. A villamosvállalati békeverseny sem volt jó hatással az utasokra: gyakran előfordult, hogy a kalauz elindította a villamoskocsit, még mielőtt az utas fel tudott volna lépni a lépcsőre. Több esetben a gyerekeket felsegítő anya már nem tudott felszállni, vagy éppen fordítva: a gyerekeket már letette, de a villamos közben elindult. De az ellenkezőjére is volt példa: „Az újabb megállóknál már senki sem tudott a tömött kocsira felszállni. Egy asszony azonban két gyermekével a karján a lépcsőre kapaszkodott. Én már előre befogtam a szemem, hogy ne lássam a szerencsétlenséget. A kocsi állt a megállónál, a kalauz könyörgött az asszonynak, hogy várja meg a következő kocsit, az emberek pedig szidták a kalauzt, hogy sietnek, mert lekésik a vonatot. Mikor végre az asszony engedett es megindult a villamos, a kalauz sóhajtva jelentette ki: Ma már ez a harmadik ilyen eset.”

Terhes Sándor, az SZKT közlekedéstörténettel foglalkozó munkatársa írta a Délmagyarország 1998. február 28-i számában, hogy az 1950-es években külön fillérhelyettesítő tantuszokat gyártottak Szegedre (bár ezek végül nem kerültek forgalomba), mivel az utasok előszeretettel fizettek maroknyi fillérrel a kalauznál. Terhes Sándor a kalauzos anekdotákat is gyűjtötte, íme egy jellemző közülük: „A kalauz felszólít egy asszonyt, hogy váltson jegyet. – Nem tudok jegyet venni – szabadkozik az asszony – nincs pénzem, tíz évig börtönben voltam, mert hülyére vertem a fiamat. A kalauz alaposabban megszemléli a bliccelőt, majd felkiált: – De régen láttam, édesanyám!”.

Az 5-ös villamos nem a sebességéről volt híres. Az első időkben előfordult, hogy a havas-fagyos napokon csak kínkeservesen tudott felkapaszkodni a hídra. 1957-ben ráadásul kiderül, hogy a tíz évvel korábbi rohammunkában rosszul öntötték a betont a villamossínek mellé, ezért az összetöredezett. A kilengés (és több kisiklás) miatt az 5-ös jó ideig lépésben kelt át a hídon, amíg 1958-ban ki nem cserélték a sínpárt. Ha sietsz, menj gyalog, járta a mondás a szegedi villamosközlekedők között.

A zsúfoltság enyhítése érdekében 1953-ban az 5-ös vonalán megjelentek az ikerszerelvények. Ezeket a szegedi villamoskocsiszín dolgozói saját tervek alapján építették egy-egy motorkocsi és pótkocsi összekapcsolásából. Tíz év múlva, ugyancsak a szegedi leleménnyel készült csuklós sárga villamosok kerültek a forgalomba. 1964 után olyan időszak következett, amikor az első kocsiba csak bérlettel, míg a másodikba jeggyel lehetett felszállni; az első kocsiban így megspórolták a kalauzt, a hátsó kocsiban viszont még nagyobb lett a zsúfoltság.

A járda kilógatása

A város fejlődésével a Belvárosi hídon is megnőtt a forgalom. A középen közlekedő villamos mellett elfértek ugyan egy-egy sávban a járművek, de amikor villamos jött, minden lelassult, előzni lehetetlen volt. Szeged egyetlen hídjáról nem lehetett kitiltani sem a kerékpárosokat, sem a lassú lovaskocsikat. 1963-ban a Délmagyarország arról cikkezett, hogy a villamos helyett előnyösebb lenne autóbuszokkal szállítani az utasokat. A forgalom további növekedését várták, pedig már az addigihoz sem volt elég széles a híd. Ráadásul, az Odessza lakótelep építéséhez trélereken kellett átszállítani a túlméretes betonelemeket, és volt szállítmány, amelyik balesetet okozott.

Megjelent az az ötlet is, hogy a gyalogosforgalmat költöztessék a híd főtartóin kívülre, s ezzel nyerjenek hasznos területet. De bármennyire látványos lett volna, ehhez a híd teljes keresztirányú vasbetonpálya-lemezét ki kellett volna cserélni, mivel a járda helye nem bírta volna el a közúti forgalom terhelését.

Az 1960-as évek végére a forgalomszámlálás megállapította, hogy a közlekedő járművek száma 67 százalékkal növekedett. Ebből kiszámítható volt, hogy villamossal már 1969-ben, villamos nélkül pedig 1973 végére a híd közúti forgalma telítetté válik. A Bertalan-hídnak még csak a tervei készültek (1978-ban adták át), ezért nem volt más ésszerű megoldás, mint autóbuszra cserélni a villamost.

Kétszeresére drágult

A Délmagyarország 1969. január 5-i száma jelentette be, hogy január 31-én megszüntetik a villamospályát a hídon. Februártól Újszeged felől elkezdték felszedni a síneket és leszerelni a vezetékeket. Az 5-ös villamos helyébe a 6-os autóbusz állt, amely a liget körül körbement, majd visszatért a Széchenyi térre.

Az 5-ös utasai számára ezzel a kétszeresére drágult a közlekedés: az 1966-tól 1 forintos (azelőtt 50 filléres) villamosjegy helyett az autóbuszjegy ára 2 forint volt, a 25 forintos villamosbérlet helyett az autóbusz-bérlet 80 forint. Az egyvonalas autóbuszbérletért 50 forintot kellett fizetni, de ha valaki ilyennel járt a 6-os autóbuszon, majd Szegeden villamosra szállt, annak 75 forintjába került havonta az utazás.

Egykettőre megnőtt a hídon gyalogosan átkelők száma. Ugyanakkor pedig a villamos hiányában megnőtt a járműforgalom sebessége is, annyira, hogy ismét elővették azt a fura szabályt, miszerint a jobb oldali járdán csak Újszeged felé, a baloldalin csak Szeged felé volt szabad gyalog menni. A gyalogosok ezt természetesen nem tartották be.

A fényesre koptatott sínpár

Nem ismeri a szegedieket, aki azt hiszi, hogy örültek a hídon negyedórát döcögő villamos helyett az 5 percenként járó autóbusznak. A drágulás megadta az alaphangot, és kiderült, hogy az 5-öst olyannak szerették, amilyen volt: zörgősnek, döcögősnek, sárgának és lassúnak; legalább lehetett nézelődni a hídról, szép volt a kilátás és mindenki belekalkulálta a napjába a villamost. A Délmagyarország három újságírója az 1969. február 16-i lapszámban riportban tesztelte is a 6-os buszt, de senki nem lelkendezett.

Az 5-ös búcsúja is megmaradt a Délmagyarban. Egy idős újszegedi virágkertész 1969. január 31-én este egy szál vörös szegfűt tett búcsúzóul az utolsó Szegedre induló villamoskocsi ütközőjére. Az utolsó járatról szólva Nagy István, a közlekedési vállalat munkatársa tíz évvel később így emlékezett a szegfűs villamosról: „Éjjel 11 óra: még egyszer, utolszor én is leszállok, majd rövid idő múltán újra fellépek, a kocsiba. Ekkor már csak néhányan tartózkodnak a villamoson, azok, akik az utolsó járat kedvéért szálltak fel. A kalauz ismét körültekint, s megszólal az indulást jelző csengő. Elindulunk vissza Szegedre. A ligeti nagy kanyarban a kerekek csattogása mintha csak azt mondaná: ugye, emberek, nem is olyan kellemetlen ez a zaj? Az úton, a hídon integető emberekkel találkozunk. A liget öreg fái mintha csak összesúgnának a csillagos éjszakában: jól megnézzétek, holnaptól nem jön erre a csilingelő! A Tisza tükrében még egyszer megcsillannak a villamos lámpásai. 23 óra 12 perc: a 702-es szép csendesen beérkezik a Széchenyi térre. A váltót elállítják, és az utolsó 5-ös villamos elhagyja a húsz éve koptatott fényes sínpárt. Bevonul pihenőre, piros szegfűvel a homlokán.”