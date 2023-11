– Az eső pénteken kicsit megfogott minket, a szalonnasütés elmaradt és Feke Pál koncertjére is kevesebben jöttek el

– tudtuk meg a rendezvénytéren tartott XXII. Balástyai Böllérfesztivál főszervezőjétől, Kiss Józseftől. A kolbásztöltő versenyen az utánpótlás-nevelés jegyében 5 gyerekcsapat is részt vett, sok helyen főztek, sütöttek, mintegy 30 árus kínálta portékáját a kirakodóvásárban, köztük a húsipari és sajtkészítményeket gyártók is. A pálinkamustrára is többen nevezték italukat.