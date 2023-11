Ami tavasszal a cseresznyeviágzás, az ősszel a momiji. Ennek örömére ismét japán tematikába borult a füvészkert: az őszi színekbe borult fák mellett szelfizők sorakoztak, a Gourmet Garden Sushi étterem bemutatót tartott és ismét eljött Szegedre a Békés Megyei Hírlap volt fotósa, Imre György is, aki a napilapos sajtófotózásról váltott a sokkal nyugodtabb mesterségesen, művészien alakított, formára metszett, hajlított fákra. Az egykori fotós a bonszai készítését is oktatja, emellett Dél-Alföld legnagyobb bonszaigyűjteményével rendelkezik és ő a Füvészkert bonszai-mentora is.

Napközben volt még profi kertvezetés a japánkertben, koto (hagyományos japán húros, pengetős hangszer) előadás és japán teakészítési bemutató. Bemutatták a Kortalan fa – A páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Magyarországon címmel Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatójának könyvét, aki előadást is tartott a témában.

A hangulatos, japánkertben tett séta útvonalát késő délutántól a program zárásáig lámpákkal és mécsesekkel világították meg, így délután egyedi, különleges élményben volt része annak, aki napnyugta után látogatott ki a Füvészkertbe.