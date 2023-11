Az uralkodó e-ző nyelvjárástól eltér a vásárhelyi ő-ző dialektus, mégis szépen cseng: „Bizonyára mindönkinek van olyan ismerőse, aki szépen beszéli vásárhelyi anyanyelvünket. Űket kéne beszélgetésre bírni, oszt fölvönni hangrögzítőre a beszédit. A riportok, beszélgetésök témái löhetnek visszaemléközésök, humoros családi történetök, vagy éppen katonaságnál mögtörtént eseményök.”

A pályázatot meghirdető hódmezővásárhelyi Wass Albert Irodalompártoló Egyesület szívesen fogad vásárhelyi ő-ző nyelven elhangzott régi családi, magnóra, szalagos magnóra vagy videókazettára rögzített felvételt is. „Valami nagyon mélyen gyökerező, helyi nyelvében élő ösztönös erő tartja fönn vásárhelyi nyelvjárásunkat, amelyet legtöbben olyan természetösnek tartanak, hogy soha nem is gondolnak rá, és nem is fogalmazzák mög, csak önkéntelenül beszélik…” – írta Benkő László, a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület elnöke egyik kiadványuk fülszövegén.

A nyelvjárási pályázat beküldési határideje 2024. március 29. Az írásos, illetve hanganyagokat a Németh László Városi Könyvtárban személyesen is le lehet adni a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület részére. Kérik feltüntetni a felvételek szereplőinek neveit, születési évét, a beszélgetők, riporterek nevét, a készítés időpontját és természetesen a felvétel birtokosának elérhetőségeit.

Az eredményhirdetés időpontjárul a pályázókat időben értesíttyük, a legsikerültebb anyagokba belehallgatunk. Fölvételeik, írásaik mögőrzésirül, közkinccsé tételirül gondoskodunk

– hangsúlyozták az egyesület tagjai. A pályázattal kapcsolatosan lehet kérdezni a [email protected] elektronikus levelezési címen vagy érdeklődni lehet még a 30/683-7407-es telefonszámon.