Miklós Péter eszmetörténész neve valószínűleg nem ismeretlen olvasóink számára, hiszen történelmi, valamint irodalom- és művelődéstörténeti témák kapcsán rendszeresen szerepel lapunkban. A kétezres évek elején pedig – külső munkatársként – több helytörténeti írása is megjelent a Délmagyarország hasábjain. Az ismert egyetemi oktatónak, címzetes professzornak nemrégiben a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával jelent meg könyve Nemzeti szemüveg címmel.

A kötet esszék és kritikák gyűjteménye, amelyek 2020 és 2022 között jelentek meg a Magyar Nemzet című napilap Lugas mellékletében, illetve Kultúra rovatában. A könyv három egységből áll. Az első történelmi, a második irodalom- és művelődéstudományi esszéket tartalmaz, míg a harmadik aktuális és kortárs történelmi és irodalmi könyvekről írott kritikák és recenziók együttese

– mondta el Miklós Péter, akinek ez már a huszonötödik megjelent kötete.

A Nemzeti szemüveg című kiadványt kézbe véve megállapítható, hogy az egyfajta füveskönyvként is olvasható, hiszen a benne szereplő írások egy-egy történelmi esemény, évforduló, vagy éppen egy-egy alkotó és életműve kapcsán a szerző szubjektív gondolatait és az adott témára adott rövid személyes reflexióit tartalmazza. Ezek nemcsak megfontolásra érdemesek, de továbbgondolásra is késztetnek minket. Szó van a könyv lapjain többek között József Attila, Radnóti Miklós, Tamási Áron, Illyés Gyula, Várkonyi Nándor, Sütő András, Szentkuthy Miklós, vagy éppen Gion Nándor alkotói világáról éppúgy, mint a középkori Szent Gellért, vagy Koppány alakjának művelődéstörténeti emlékezetéről.

A Nemzeti szemüvegben olvasható rövid esszék és kritikák megírásakor a legnagyobb kihívást a terjedelmi korlát okozta. Számos, az értekező próza műfajában született tanulmány szerzőjeként ugyanis megszoktam, hogy viszonylag nagy terjedelemben kell dolgozni. A napilap felületei azonban legfeljebb három-négyezer karakternyi terjedelmet engednek meg. Így kénytelen voltam azokat a témákat, amelyekről tudományos folyóiratokban és szakkönyvekben húsz-harminc oldalon keresztül írhatok, itt egy-másfél oldalban összefoglalni

– mondta a könyv összeállításának hátteréről Miklós Péter.

Az eszmetörténész professzor jelenleg is egy könyvön dolgozik. Hamarosan Sík Sándor piarista szerzetespap, költő és irodalomtörténész munkásságáról jelenik meg a szerkesztésében egy kötet, valamint önálló monográfiája is készül a Vásárhelyi Őszi Tárlatok világáról. Hamarosan ezt is kézben vehetjük.