A csütörtöki esemény részeként megtartották a Megzenésített Juhász Gyula versek ősbemutatóját is a zeneszerző Blaho Attila, valamint Vajda Júlia operaénekes és Tabatabai Nejad Flóra énekes előadásában. Így a jelenlévők hallhatták a Csönd, valamint a Himnusz a holdhoz című költemény feldolgozását is. Természetesen nemcsak megzenésített formában hangzottak el Juhász Gyula művek, hanem szavalat formájában is, így a nagyérdemű Presits Tamás színművész előadását is láthatta.