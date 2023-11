Van egy csomó dolog a világban, amit nem értek, és még legalább ennyi, amit nem akarok megérteni. Utóbbiak közé tartozik a rosszindulat, a nemtörődömség, az emberek semmibevétele, a kicsinyesség, és még sorolhatnám.



Most ugorjunk egyet! Jó, ha tudják, hogy én nem utálom Botka László polgármestert és Csarnó Zsuzsánnát, az IKV Zrt. vezetőjét sem. Fordítva persze, sejtem, ez nem igaz. Ráadásul Botkával tuti lenne közös témánk is, mondjuk a miniszterelnök-jelöltek hányattatott sorsáról vagy – ha nem akarom nagyon felidegesíteni – a vízilabdáról. De hogy miért is írtam ezeket?

A napokban írtam egy cikket arról, hogy a padlótól a plafonig penészes a Vágvölgyi házaspár szegedi, Jókai utca 7–9. alatti IKV-s lakása. A bajt nem az egyébként súlyosan beteg pár okozta, hanem az elrontott tetőszigetelés miatt ömlött be hozzájuk a víz. A hibát Vágvölgyiék saját biztosítója és a ház felelősségbiztosítója is elismerte, ennek ellenére az IKV játssza a mindenhatót, és nem foglalkozik velük. Sem velük, sem az ügyvédjükkel nem álltak szóba, rólam már nem is beszélve. Magyarán most az idős, beteg emberek egy penészes lakásban laknak, amelyet saját költségen rendbe hozatnának, ha kapnának egyetlen hónapra egy cserelakást a nyomorult IKV-tól. De nem kapnak, pusztuljanak el ott, ahol vannak.

Hogy ez miért van, nem tudom, Csarnó Zsuzsánna válaszára 3 hétig vártam, nem jött. A hasonló cikkek megjelenése után Botka házi újsága tele van azzal, hogy a Délmagyar marhaságokat ír, de ez most elmaradt. Mert tényleg szemétség, amit művelnek. Botka Lászlónak pedig csak egy telefonjába kerülne, hogy felhívja az egyedül valószínűleg döntésképtelen IKV-igazgatót, és már meg is oldódna a probléma. Ráadásul a városnak egy fillérjébe sem kerülne, és végre én se csak fikázós cikkeket írnék az IKV-ról.



Tényleg szemétség, amit művelnek.