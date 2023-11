Odajött hozzám egy hölgy, hogy van egy gyönyörű veretes mellénye, amelyet olyan szívesen odaadna a társulatnak, mert csodálja, amit csinálunk, hogy létezik egy ilyen csoport Csongrádon. Ezek nagyon jól esnek nekünk. Sok-sok apró jelét látjuk annak, hogy fontos a színtársulat a városban, és nem csak a városvezetés részéről, akik lehetővé teszik, hogy el tudjunk utazni messzebbre, hanem a közösségnek, az egyszerű embereknek is. Jön egy bácsi, behozza a rézfejű sétapálcáját, néptáncosok három hatalmas dobozzal várnak bennünket népi ruhákkal, a turkálós a vakszemüvegtől a fehér botig mindenféle kelléket összeszed nekünk. Mindez azért van, mert egyrészt próbáljuk a kellékeket, jelmezeket hitelesen megoldani, másrészt ők is azt szeretnék, hogy ez még jobb legyen, és nekik is legyen közük hozzá. Sokat ad ez a közösségi érzés, hogy nem csak nekünk fontos már, nem öncélú, amit csinálunk