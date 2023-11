Mint akkor beszámoltunk róla, a makói múzeum tavaly 2,5 millió forintot nyert a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Petőfi-emlékévhez kapcsolódó pályázatán. A pénzt ahhoz kérték, hogy az intézmény gyűjteményében lévő, 1955-ből fennmaradt egész alakos Kossuth-festményt restaurálják. A kép az 1913-ban Hódmezővásárhelyen született Csikós Miklós alkotása. A festő a Magyar Iparművészeti Főiskola mellett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán is oklevelet szerzett, ahol mesterei Aba Novák Vilmos, Kontuly Béla, Varga Nándor Lajos és Berény Róbert voltak. Művészként és tanárként szülővárosában a Tornyai János és Rudnay Gyula szellemiségéhez kötődő festészetével az alföldi hagyományok átörökítésében, továbbvitelében vállalt jelentős szerepet.

A makói múzeum birtokában lévő hatalmas méretű, 280-szor 180 centiméteres festményt az alkotó 1955-ben készítette el az akkori városvezetőség megrendelésére. A kép az elmúlt évtizedekben nagyon rossz állapotba került, ezért volt szükség a restaurálásra. A munkálatokat a makói születésű, most Felsőgödön élő Juhász István festőművész-restaurátor és felesége végezte el.

Szikszai Zsuzsannától megtudtuk, a képet most keretezik, ebben a makói önkormányzat támogatja a múzeumot. A nagyközönség jövő januárban, a Magyar Kultúra Napján láthatja majd. Egyébként a makói városháza dísztermében is található egy nagy méretű Kossuth-festmény. Ez száz évvel korábban készült, mint a most restaurált mű. Az igazgató szerint érdekes lenne összehasonlítani a kettőt, ezért tervezik, hogy egyszer egymás mellett állítják ki a kettőt.