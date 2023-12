A lelkipásztor rámutatott, ahogyan az édesanya és az édesapa várja a születendő gyermeket, úgy várjuk mi is az Üdvözítőt.

Bár mi nem kaptunk 9 hónapot a várakozásra, csak 4 hetet, de ez elegendő ahhoz, hogy a szívünket és a lelkünket megnyissuk és felkészítsük a kis Jézus születésére. Köszönet Mocselini Rudolfnak és csapatának, az Ördögszekérnek, hogy nemcsak a templomon belül, hanem kívül, a hétköznapokon is van figyelmeztető jel arra, hogy lassítsunk, mert várakozni szükséges ahhoz, hogy felkészüljünk a Megváltó születésére

– hangsúlyozta.

Az első gyertyát Halkó Pál, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője gyújtotta meg, aki arról beszélt szombaton, hogy ez a gyertya jelképe a hitnek, valamint hirdeti a várakozás időszakának kezdetét is.

Kicsit elgondolkodtat minket arról, hogy mit jelent számunkra a karácsony. Olyan világban élünk ugyanis, ahol érdemes kicsit hosszabb távra gondolni, kicsit előretekinteni. Szem előtt kell tartanunk, hogy a jövő egyszer jelen lesz, a gyermekeink jelene

– mutatott rá.

A képviselő kitért arra is, hogy a napokban olvasott egy történetet, melyben a gyermek arról kérdezte idősödő szüleit, hogy mit szeretnének karácsonyra, ők pedig azt válaszolták erre, hogy azt szeretnék, ha legalább annyian ülnének az ünnepi asztalnál jövőre is, mint idén. A beszéd végén Halkó Pál ugyanezt kívánta a jelenlévőknek is a szegedi Fidesz-KDNP támogatásával megvalósult eseményen.