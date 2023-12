Ahogy az időjárás hűvösebbre fordult, a Maros árterében is megjelentek olyan madárfajok, amelyek tőlünk északabbra költenek, de télen rendszeresen előfordulnak nálunk – hívja fel a figyelmet a Körös-Maros Nemzeti Park honlapja. A tél közeledtét jelzik például a fenyőrigók, melyek ilyenkor nagy létszámú csapatokban figyelhetők meg. A pusztai élőhelyeken és az erdőkben egyaránt találkozhatunk velük, de látogatják a városi parkokat, kerteket is.

A nemzeti park szakemberei idén november legelején észlelték az első csapatokat a Maros-menti erdőkben. Azóta egyre népesebb csapatokkal találkozhatunk, 30-40 példányos madárrajok járják az erdőket. Főleg bogyókat fogyasztanak, mint például a vadrózsabokrok csipkebogyói, illetve a kökények kék termései.

A fenyőrigók méretükben és alakjukban megegyeznek a feketerigókkal, viszont a tollazatuk sokkal tarkább és mintás is. Fejük bársonyos szürke, has- és melltájékuk sárgásbarna, pöttyökkel tarkított, szárnyukon pedig gesztenyebarna színt láthatunk. Jellegzetes csacsogó hangjuk van. Mivel bejárnak a településekre, így a madáretetőket is látogatják.

Az elkövetkező hetekben valószínűleg még több fenyőrigó érkezik a Maros-menti erdőkbe.