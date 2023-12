A nagy angol mesemondó talán legismertebb műve az 1843-ban írt és most is időszerű Karácsonyi ének. Szegénység és gazdagság örök ellentétét állítja szembe és oldja föl Dickens a szívtelen, gazdag Scrooge megigazulásának meseszerű történetében, amelyben Scrooge urat négy túlvilági figura – volt üzlettársa, Marley, a régi majd az új karácsony és a jövő szelleme – látogatja meg. Csodálatos látomásai nyomán a nagy ünnepre még az ő gonoszsága is megváltásra lel, a múltjának és a jövőjének képei rádöbbentik sivár jelenének ostobaságára. A történet adaptációival (több tucat megfilmesítés, hangjáték, színpadi változat) évről évre találkozhatunk karácsony táján. A mű első megjelenésétől fogva óriási népszerűségnek örvend, és részben ezért Dickens a következő huszonöt évben még sok más karácsonyi-újévi történetet írt. A Karácsonyi történetek címen ismert klasszikus összeállítás, amely a Karácsonyi ének mellett négy további történetet tartalmaz.